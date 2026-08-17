Morsa della Polizia sui reati predatori a Roma: 12 arresti in sei diverse operazioni tra furti, spaccate e scippi

Un’offensiva a tutto campo contro i reati contro il patrimonio ha portato la Polizia di Stato ad arrestare 12 persone nel corso di sei distinti interventi portati a termine in vari quartieri della Capitale.

Dai tentativi di effrazione notturna alle tecniche di distrazione a danno di turisti, fino ai blitz nei negozi del centro e della periferia, gli agenti hanno recuperato refurtiva per migliaia di euro.

Tutti i provvedimenti pre-cautelari sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Appartamenti e negozi: i blitz a Ponte Milvio, Prenestina e viale Libia

Ponte Milvio: In via Vincenzo Tiberino, gli agenti del XV Distretto hanno sorpreso nel cuore della notte due uomini di 67 e 39 anni mentre tentavano di forzare il portone d’ingresso di una palazzina con un kit da scasso. Bloccati dopo la fuga, sono finiti ai domiciliari.

Via Prenestina: Gli agenti del Commissariato Romanina hanno arrestato due cittadini sudamericani che, all’interno di un centro commerciale, avevano sostituito 8 paia di occhiali griffati (valore oltre 1.400 euro) con modelli di poco valore per ingannare i commessi, nascondendo la refurtiva in un berretto e in una borsa schermata.

Via Aristide Merloni (viale Libia): Sempre gli agenti del Commissariato Romanina hanno bloccato tre sudamericani che avevano sottratto capi d’abbigliamento per oltre 150 euro aggirando le barriere antitaccheggio.

Auto in sosta e turisti: dagli inseguimenti al Celio allo scippo a Spinaceto

Fidene Serpentara: Nel parcheggio di un centro commerciale a nord-est, tre giovani italiani hanno spaccato il lunotto di un’auto per rubare le valigie dal bagagliaio. Sorpresi dai poliziotti del III Distretto, si sono dati alla fuga a bordo di una vettura: un agente è riuscito a infilarsi nell’abitacolo in corsa tirando il freno a mano e bloccando la banda.

Piazza Celimontana: Gli agenti del Commissariato Celio hanno arrestato un 21enne e un 22enne sorpresi a rubare un borsone da un’auto in sosta. I due hanno ingaggiato una colluttazione con i poliziotti prima di essere ammanettati per rapina impropria.

Spinaceto: Una donna di 45 anni è stata arrestata dopo aver sottratto lo zaino a un turista davanti a un hotel. La donna, con la complicità di un partner, aveva distratto l’autista di un pullman per poi strappare il bagaglio dalle mani del viaggiatore.

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