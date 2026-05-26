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Municipio III, nasce lo sportello caregiver: un faro per chi assiste i familiari fragili

Aperto in via Ugo Fracchia un servizio di ascolto, orientamento burocratico e supporto psicologico

Redazione - 26 Maggio 2026

Nel Municipio III di Roma apre un nuovo punto dedicato a chi, ogni giorno, si prende cura di un familiare fragile o non autosufficiente.

È operativo infatti il nuovo Sportello caregiver familiare, un servizio pensato per offrire ascolto, orientamento e sostegno concreto a tante persone che spesso affrontano da sole il peso dell’assistenza quotidiana.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle linee guida della Regione Lazio sul riconoscimento del ruolo del caregiver familiare e punta a diventare un riferimento stabile per le famiglie del territorio.

Lo sportello è stato attivato in via Ugo Fracchia 45, all’interno del Municipio, presso lo sportello 17, ed è aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 11.

Per esigenze particolari sarà comunque possibile fissare appuntamenti in altri giorni contattando il servizio tramite email.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio di accoglienza capace non solo di fornire informazioni, ma anche di accompagnare concretamente i caregiver nei percorsi assistenziali e burocratici spesso complessi da affrontare.

All’interno dello sportello sarà infatti possibile ricevere indicazioni sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio, ottenere supporto nell’accesso ai contributi previsti dalla normativa regionale e conoscere le misure di sollievo disponibili per le famiglie.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’aspetto umano e psicologico dell’assistenza.

Il servizio offrirà infatti orientamento verso percorsi di sostegno emotivo e iniziative formative rivolte a chi vive quotidianamente l’esperienza della cura, spesso con un forte carico fisico ed emotivo.

Con l’apertura del nuovo sportello, il Municipio III prova così a rafforzare la rete di prossimità e supporto sociale, riconoscendo il valore di una figura sempre più centrale nel sistema di assistenza familiare.

Un presidio che punta non soltanto a semplificare l’accesso ai servizi, ma anche a dare ascolto e riconoscimento a chi, lontano dai riflettori, sostiene ogni giorno le fragilità dentro le mura di casa.

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