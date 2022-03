Municipio IV. Perché è bene iscrivere figli al nido

Se hai un bimbo o una bimba in età per andare al nido, se sei un genitore preoccupato di lasciare tuo figlio o tua figlia al nido perché lo ritieni “troppo piccolo”. Se non sai come funzionano i nidi di Roma Capitale e quali sono i progetti educativi e vuoi conoscere quali benefici ha sul tuo bambino o sulla tua bambina frequentare il nido…

Una risposta c’è.

Ed è – lo annuncia l’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche oltre che Vice Presidente del Municipio IV Annarita Leobruni – l’“informanido” municipale organizzato in collaborazione con ‘Forum Bene Comune nidi e Infanzia del Lazio’ e alcuni dei più bravi e delle più brave funzionari/e educativi/e del IV Municipio”.

“Non lasciarti scappare l’occasione, di un primo approccio alle informazioni sui servizi educativi. Ne vale l’esperienza educativa e di crescita più importante che puoi far fare a tua figlia/o nella fascia di età 0-3 anni.Un valore aggiunto che si porterà dentro tutta la vita”, conclude l’Assessora Leobruni.

Di tutto questo se ne parlerà oggi alle ore 18, Villa Farinacci, Viale Rosseau n. 90, nell’ambito dei 4 giorni di eventi dell'”8 marzo tutto l’anno” cominciato ieri.