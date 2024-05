Municipio V: bocciato ordine del giorno sulla cannabis terapeutica negli orti urbani

“In Municipio Roma V è andato in votazione l’ordine del giorno per inserire la coltivazione di cannabis terapeutica negli Orti Urbani di Roma Capitale che ho presentato” così in una nota la Segretaria di Radicali Roma e Consigliera al V Municipio Eva Vittoria Cammerino:

“La bocciatura di questo ordine del giorno con 5 contrari 4 astenuti e 5 favorevoli è l’ennesima occasione sprecata, di miopia politica e di stigma sociale: permettere di coltivare cannabis terapeutica in spazi-in questo caso-orti comunali permetterebbe un consumo indipendente dal mercato sommerso rappresentando un primo passo nella lotta alle mafie dello spaccio.

“Continueremo a lavorare su tutti i municipi affinchè questo tema torni ad essere parte del dibattito cittadino tutte le volte in cui si discute di come “creare comunità”– dichiara Leone Barilli, membro di Direzione di Radicali Roma- “La battaglia contro la stigmatizzazione della cannabis è un punto saldo che portiamo avanti da anni. E’ una questione di diritto alla salute”.

