Municipio V, Caliste – Annucci: prosegue impegno per verde municipale, no inutili rivalse M5s

“In risposta alla nota del gruppo M5s dell’Assemblea Capitolina preme sottolineare quanto segue: ad la Giunta del Municipio V, a guida M5s, firmò una direttiva contenente 21 punti per la riqualificazione di alcuni spazi verdi e giardini scolastici, molti dei quali neanche in carico all’amministrazione municipale su cui – prima della deliberazione della Giunta Capitolina n. 361 2021 – il Municipio V non poteva intervenire e su cui, infatti, la Direzione tecnica del Municipio non intervenì.

In merito al giardino di via Anagni, come indicato nell’atto di indirizzo della precedente Giunta municipale, era stato chiesto all’ufficio tecnico di intervenire “impegnando fondi per un importo non superiore a 100.000 euro” lordi, dunque inclusi d’iva e oneri per la sicurezza, cioè circa 70.000 euro netti.

Ad l’area per come si presenta alla cittadinanza è frutto del ricorso all’utilizzo di due appalti, come ben riscontrabile anche dalla deliberazione dell’attuale Giunta municipale n. 2022, di fondi ordinari del verde pubblico e di una piccola quota di risorse ordinarie dei lavori pubblici per un totale di oltre 200.000 euro.

A questo percorso amministrativo abbiamo affiancato un processo partecipativo, memoria di Giunta municipale n. 2023, aperto alla cittadinanza e alla scuola limitrofa, con la quale sottoscriveremo nei prossimi mesi un patto di collaborazione per l’utilizzo dell’area verde per attività di educazione ambientale.

Apprendere che il giardino sarebbe pronto da due mesi – quando fino a erano presenti nel giardino gli operai – appare surreale in particolare perché l’amministrazione municipale era in attesa delle verifiche sui criteri minimi ambientali e delle certificazioni, necessarie per l’apertura e dunque per la fruizione da parte della cittadinanza.

A seguito del decentramento del verde, continuiamo il percorso di valorizzazione e riqualificazione degli spazi verdi che come Giunta municipale abbiamo messo in campo, grazie al supporto della direzione tecnica.

Da parte di chi intende proseguire il proprio impegno per la città, al di là dell’appartenenza politica, ci aspettiamo maggior capacità di analisi, visto che quanto riepilogato è stato già rappresentato alla Commissione Ambiente del Municipio, dove siede anche un rappresentante del M5s.

Per il futuro auspichiamo che non prevalga l’inutile necessità di rivalsa – visto che ciò si riflette negativamente sulla cittadinanza – e maggiore collaborazione per il bene del territorio”

Così in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci.

