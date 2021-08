Municipio V, da assestamento bilancio maggiori fondi per servizi sociali e opere pubbliche

L’Assemblea Capitolina, – informa in un comunicato la Presidenza del XV Municipio – ad inizio agosto 2021, ha approvato un’importante manovra economica, l’assestamento generale al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dalla legge, che ha apportato benefici significativi ai conti del Municipio Roma XV, in termini di maggiori risorse economiche per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Più in particolare, sono stati attribuiti maggiori fondi per circa 1,2 milioni di Euro per l’anno in corso (di cui circa 938.000 da trasferimenti da Enti esterni e 300.000 da risorse interne all’amministrazione) in gran parte diretti alla copertura dei servizi sociali essenziali, ma anche di quelli diretti alle persone “fragili” come ad interventi sull’edilizia scolastica.

Tali risorse, insieme ad una meticolosa analisi e riequilibrio interno dei fondi già disponibili, consentiranno al Municipio l’ordinaria e consueta erogazione di tutti i servizi sociali essenziali per l’intera annualità 2021, nonostante il bilancio – quello di Roma Capitale, come anche quello di tutti gli Enti Locali italiani – sia stato progettato in un anno complesso, nel pieno di una pandemia e della crisi economica più violenta degli ultimi decenni.

Anche sul fronte degli investimenti, il Municipio Roma XV ha potuto beneficiare di risorse aggiuntive per quasi 3 milioni di Euro sul triennio 2021-2023, con cui sono state finanziate nuove opere pubbliche, aggiuntive rispetto a quelle già in essere: l’aggiornamento degli impianti antincendio di quattro scuole (280 mila Euro); la riqualificazione del parco della Rotonda a Cesano (970 mila Euro) attraverso l’utilizzo dei fondi CIPE (facendo salire ad oltre 4,2 milioni di Euro le risorse economiche che il Municipio XV ha ottenuto dal CIPE nell’ultimo quinquennio); la riqualificazione del complesso immobiliare di via Anton Giulio Bragaglia (1,7 milioni di Euro).

Quest’ultimo intervento permetterà il trasferimento, tra il 2023 e il 2024, della sede Municipale di via Flaminia n. 872 che da oltre 12 anni risiede in edificio privato con costi di locazione/indennità di occupazione molto onerosi.

Il piano investimenti del Municipio conta così, nel suo complesso, di risorse per circa 41,5 milioni di Euro per il periodo 2021-2023, di cui più della metà stanziati nelle annualità future 2022 e 2023, per un totale di 72 nuove opere pubbliche, già interamente finanziate, e al servizio del territorio municipale.