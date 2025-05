Municipio V. “Lo Sport che Unisce”

Il Municipio Roma V, in collaborazione con AS Roma Special, present “Lo Sport che Unisce”, un evento unico dedicato all’inclusione, allo sport e alla partecipazione sociale.

La manifestazione si terrà domenica 11 maggio 2025, presso l’USD Centocelle (Viale della Primavera 64), e vedrà protagonisti gli atleti della squadra ufficiale della AS Roma composta da persone con disabilità intellettive.

Lo sport è passione, impegno, rispetto e amicizia. Ma soprattutto è un ponte che unisce le persone e abbatte le barriere. Con questo spirito nasce “Lo Sport che Unisce”: una giornata aperta a tutta la cittadinanza, per vivere il calcio nella sua forma più autentica, dove contano solo il divertimento, il lavoro di squadra e il valore umano.

Il programma

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare nel nostro territorio un evento come ‘Lo Sport che Unisce’ – dichiara il presidente Caliste – che incarna perfettamente i valori in cui crediamo: inclusione, partecipazione e coesione sociale. Insieme ad AS Roma Special vogliamo dare un messaggio forte: lo sport è per tutti, ed è uno straordinario strumento per costruire comunità più giuste e accoglienti.

Invitiamo scuole, famiglie, associazioni e cittadini a partecipare numerosi: sarà una domenica speciale, dove ogni sorriso farà la differenza. Sarà una giornata di festa, emozione e incontro, dove il pallone diventa simbolo di unione e ogni applauso un atto di riconoscimento verso il coraggio, la passione e la determinazione degli atleti“.

