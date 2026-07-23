Municipio X, via libera alla mozione del M5S: “piano antenne e monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico”

Un passo in avanti per il governo del territorio e la tutela della salute pubblica sul litorale romano.

Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle volta a impegnare Roma Capitale nella redazione del Piano Territoriale di Localizzazione e Delocalizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile e nell’attivazione dell’Osservatorio sull’inquinamento elettromagnetico.

L’atto punta a dare una risposta strutturata alle continue installazioni di antenne per le reti di nuova generazione (5G) ed eterogenee su tutto il territorio di Ostia e dell’entroterra, rafforzando i sistemi di controllo e la trasparenza verso la cittadinanza.

Le richieste del Municipio X a Roma Capitale

Con l’approvazione del documento, gli eletti del Movimento 5 Stelle sollecitano l’Amministrazione centrale a rendere pienamente operativo quanto già previsto dal Regolamento capitolino sul tema:

Pianificazione urbanistica: adozione formale di un “Piano Antenne” che individui in modo chiaro dove collocare (o delocalizzare) le infrastrutture di radiotelecomunicazione;

Trasparenza e controlli: costituzione dell’Osservatorio capitolino per monitorare i campi elettromagnetici e garantire ai cittadini l’accesso ai dati sulle emissioni;

Partecipazione: coinvolgimento dei residenti e dei comitati locali nei processi decisionali legati al posizionamento degli impianti a forte impatto visivo e ambientale.

L’appello per una riforma nazionale: “restituire poteri ai Comuni”

Oltre alle istanze di carattere locale, i pentastellati pongono l’accento sulla necessità di un quadro normativo statale aggiornato che non esautori gli enti locali dalle decisioni sul proprio suolo.

“L’approvazione di questo atto conferma la sensibilità che il Municipio X ha dimostrato negli anni su una materia che riguarda salute pubblica, ambiente e governo del territorio. Con questa mozione chiediamo che Roma Capitale governi lo sviluppo delle reti mobili con un vero Piano delle Antenne e rendendo operativo l’Osservatorio previsto dal Regolamento.

Ma oggi serve anche un salto di qualità a livello nazionale. L’attuale normativa ha progressivamente ridotto il ruolo dei Comuni nella pianificazione, creando un sistema troppo sbilanciato a favore degli operatori della telefonia mobile. Riteniamo che innovazione tecnologica, tutela della salute, ambiente e paesaggio debbano procedere insieme.

Chiediamo una riforma nazionale che restituisca ai Comuni un ruolo centrale, rafforzi i monitoraggi ambientali, istituisca un Portale pubblico nazionale geolocalizzato sulle emissioni e investa maggiormente sulla fibra ottica per ridurre il ricorso a nuove installazioni.” Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, Consiglieri M5S del Municipio Roma X

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