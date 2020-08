Municipio XI, Rocca (FDI): chiesti alle associazioni sportive gli arretrati dei mesi di lockdown

“Appare del tutto incomprensibile la richiesta avanzata dal Municipio XI alle associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono i centri sportivi municipali di pagare gli affitti arretrati riguardanti i mesi di lockdown. Con la chiusura delle scuole anche le loro attività si sono interrotte e ripartiranno solo nei prossimi mesi. Quindi con quale coraggio gli si può chiedere di pagare i mesi per i quali non hanno operato? Non a caso il Campidoglio per venire incontro alle associazioni ha deciso di prorogare la scadenza delle concessioni, ma il Municipio XI con una nota inviata alle associazioni ha subordinato la proroga al pagamento degli arretrati.”

Lo dichiara Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI.

“Hanno mal interpretato la delibera comunale – prosegue Rocca – oppure stanno procedendo in maniera del tutto arbitraria contrariamente a quanto sta accadendo in tutta la città? Vogliamo vederci chiaro, per questo come Fratelli d’Italia, tramite il Consigliere Andrea De Priamo, abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e agli assessori competenti affinché chiariscano e intrevengano quanto prima per fermare un’iniziativa che riteniamo discriminatoria per le associazioni sportive che operano nei centri sportivi municipali dell’XI.”