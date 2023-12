Municipio XV, soddisfazione per l’approvazione del bilancio

Arrivata finalmente l’approvazione riguardo il bilancio del Municipio XV. “Nonostante le difficoltà di disponibilità di cassa dovute alla mancanza di erogazione dei fondi da parte del Governo per sopperire all’aumento dei costi dell’energia, e all’esenzione sull’Imu, il Bilancio di questo Municipio è da due anni in costante crescita. Per il terzo anno consecutivo – ha sottolineato il presidente, Daniele Torquati – aumentano i fondi a disposizione nella spesa corrente che per il 2024 risultano essere oltre 15 milioni di euro, ai quali, come sempre, nel corso dell’anno si aggiungeranno ulteriori somme che arriveranno grazie ai fondi giubilari e verranno destinati alla manutenzione del verde e delle strade”.

Il bilancio del Municipio XV comprende:

Un aumento complessivo di oltre un milione per le politiche sociali. “Per la prima volta nella storia di questo municipio – ha proseguito il minisindaco – possiamo contare sulla copertura completa del Servizio di assistenza domiciliare indiretta (SAISH). Una tutela nei confronti delle famiglie delle persone con disabilità che vivono da sempre, e nella quotidianità, una condizione di estrema precarietà e che dimostra come la lotta alle disuguaglianze sia sempre stata per noi una priorità”.

Fondi anche per le attività destinate alle politiche di genere, “attivando per la prima volta un capitolo di spesa mai utilizzato e abbiamo colmato attraverso spostamenti di somme alcune lacune come nel caso delle politiche culturali e della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per i quali abbiamo aggiunto ulteriori fondi a quelli già previsti”.