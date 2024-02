Mussolini (FdI): “Pieno sostegno all’iniziativa che celebra l’Orgoglio motoristico del Made in Italy”

“Apprendo con viva soddisfazione l’iniziativa di Stefano Pandolfi, presidente dell’Associazione “Orgoglio Motoristico Romano”, con la quale è stato proposto alla Regione Lazio di fare propria la Giornata dedicata alle auto, ai motori e ai piloti italiani, vanto del Made in Italy.

Ho sostenuto dal primo giorno l’iniziativa motoristica che si svolge a Roma e ho potuto notare, in prima persona, quanto interesse ci sia attorno alla manifestazione che ha attraversato i quartieri e le zone più centrali della Capitale.

L’idea di dare lustro ai marchi automobilistici e alla creatività e alle capacità produttive nazionali, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini solo per citare alcuni marchi, che ci hanno portato ad essere conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo indubbiamente rappresenta un vettore importante in termini di immagine.

La ricca componente umana di piloti italiani è tale da essere divenuti leggendari. Sostengo, per questo, l’idea e la richiesta di Stefano Pandolfi alla Regione Lazio di patrocinare la giornata dell’Orgoglio motoristico del Made in Italy e rilancio affinché si possa trovare sponda anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Rachele Mussolini.