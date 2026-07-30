Nasce il Tavolo permanente per il Servizio Civile nel Lazio: consulta pubblica tra Regione, enti e giovani

Un nuovo organismo permanente per connettere la macchina amministrativa regionale con il mondo del volontariato giovanile e degli operatori del terzo settore.

La Giunta della Regione Lazio ha formalizzato la nascita del Tavolo regionale di confronto per il Servizio Civile Universale, un organo di consultazione continua ideato per raccogliere istanze, monitorare l’efficacia dei progetti e definire linee guida condivise sulla gestione degli interventi sul territorio.

Composizione e criteri d’accesso: bando pubblico per gli enti

L’organismo vedrà sedere allo stesso tavolo le rappresentanze degli Enti accreditati all’Albo del Servizio Civile che operano nella regione e il portavoce eletto dei giovani volontari impiegati nei diversi progetti.

Modalità di selezione: I rappresentanti del mondo dell’associazionismo verranno scelti mediante una procedura pubblica aperta agli enti accreditati nel Lazio, con l’obiettivo di garantire un’equa rappresentanza geografica delle diverse province.

Durata e costi: L’incarico dei membri scelti avrà validità biennale e la partecipazione ai lavori del Tavolo si svolgerà interamente a titolo gratuito, senza oneri per le casse pubbliche.

Baldassarre: “Governance partecipata per formare cittadini consapevoli”

A tracciare le finalità del nuovo strumento consultivo è Simona Renata Baldassarre, assessora regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Servizio Civile:

«Vogliamo costruire un modello di governance sempre più partecipato, valorizzando il contributo di chi ogni giorno rende il Servizio Civile un’opportunità di crescita personale, cittadinanza attiva e coesione sociale. Con questo Tavolo creiamo uno spazio stabile di ascolto e confronto, capace di trasformare le esperienze di Enti e volontari in proposte concrete per migliorare il sistema regionale. Il Servizio Civile forma cittadini consapevoli e responsabili. Per questo abbiamo voluto dotare la Regione di uno strumento permanente che favorisca la collaborazione».

L’iniziativa punta così a istituzionalizzare il dialogo tra gli uffici regionali e la rete di soggetti che gestiscono le attività sul campo, con l’intento di adeguare i bandi regionali alle reali necessità dei giovani e delle comunità locali.

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