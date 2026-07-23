Nasce “RomaSport”: la nuova azienda pubblica del Campidoglio per gestire impianti e piscine comunali

La Giunta capitolina ha dato il via libera alla delibera che sancisce la nascita di RomaSport, l’azienda speciale interamente pubblica concepita da Roma Capitale per prendere in carico la gestione diretta degli impianti sportivi comunali e promuovere l’attività motoria in tutta la città.

Il provvedimento approda ora all’Assemblea Capitolina: spetterà ai consiglieri di Palazzo Senatorio valutare e votare in via definitiva l’atto che punta a riscrivere il modello organizzativo del settore, riducendo i tempi della burocrazia, garantendo la continuità operativa delle strutture ed evitando lunghi periodi di chiusura.

Meno burocrazia, tariffe sociali e perequazione per le periferie

La filosofia alla base di RomaSport è il mantenimento della matrice pubblica dei servizi con un’impostazione gestionale snella. L’azienda speciale consentirà l’applicazione rigorosa delle tariffe comunali calmierate, assicurando l’accesso alla pratica sportiva alle fasce di popolazione a basso reddito.

La novità principale riguarda il meccanismo di perequazione finanziaria: i proventi generati dai grandi complessi agonistici e dalle strutture più remunerative verranno riutilizzati per coprire i costi di gestione e sostenere i centri sportivi situati nei quartieri popolari e nelle periferie.

I commenti: Gualtieri e Onorato rivendicano la svolta

Sulla delibera è intervenuto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri:

«Con RomaSport rendiamo la gestione e l’accessibilità degli impianti sportivi comunali più efficiente e vicina ai cittadini. È uno strumento pubblico che ci permette di valorizzare le strutture, garantire continuità e migliorare la fruibilità degli impianti pubblici. Un passo importante nella strategia con cui stiamo rilanciando a Roma lo sport, che per noi è un fondamentale fattore di inclusione».

Entusiasta anche l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato:

«Con RomaSport scriviamo una pagina nuova per lo sport romano. È una svolta storica che completa il grande lavoro di questi anni: abbiamo restituito legalità e trasparenza a un settore segnato per troppo tempo da irregolarità e privilegi, revocando concessioni a gestori morosi per oltre 30 milioni di euro. Oggi dotiamo l’Amministrazione di uno strumento moderno, efficiente e pubblico che garantirà una gestione veloce, competente e soprattutto più equa degli impianti sportivi comunali, trasformando lo sport da privilegio a diritto garantito per ogni bambino e ragazzo della città».

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