Nicola Zingaretti: la sua battaglia segreta contro il cancro

Durante l’irriverente trasmissione “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, Nicola Zingaretti ha svelato un segreto fino ad oggi ben custodito: la sua battaglia contro il cancro, dalla quale è emerso vittorioso.

Ex segretario del Partito Democratico, ex presidente della Provincia di Roma, e attualmente deputato, Zingaretti si lancia ora in una nuova sfida: è il numero due della lista per le elezioni europee del Centro Italia, fianco a fianco con Elly Schlein.

Durante l’emozionante intervista radiofonica, ha condiviso un momento di vita vissuta: “Avvertimento per tutti: fate un controllo dermatologico prima dell’estate. Nel 2023, quasi per caso, mi sono sottoposto a uno a luglio e ho scoperto di avere un melanoma maligno”, ha rivelato con sincerità. “Fortunatamente, grazie a interventi tempestivi, l’ho sconfitto. È stato un risveglio brusco sull’importanza della prevenzione, soprattutto quando si tratta di esposizione al sole”.

Ma non solo confessioni personali hanno animato l’intervista. Zingaretti ha anche affrontato temi politici con verve e passione. Riguardo alla sua decisione di candidarsi, ha raccontato: “Sono stato convinto da Elly Schlein, che mi ha letteralmente trascinato per le orecchie. Mi ha fatto riflettere su un aspetto fondamentale: questa non è solo una competizione politica, ma una battaglia tra chi vuole cambiare l’Europa e chi vuole distruggerla”.

Con il suo nome ben noto nei territori, Zingaretti si prepara a portare avanti la sua visione di un’Europa migliore, guidata dal desiderio di cambiamento e dalla forza della determinazione.

