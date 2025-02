Nidi capitolini 2025/26, iscrizioni dal 18 febbraio

Si apriranno il 18 febbraio le iscrizioni ai nidi capitolini per l’anno educativo 2025/2026. Le domande, da compilare esclusivamente online, potranno essere inoltrate fino al 27 marzo.

Sono queste le principali date da tenere a mente per l’attività dei nidi.

I servizi educativi di Roma Capitale si rivolgono alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e possono contare su una rete di strutture dislocate in tutti i 15 Municipi della città.

L’avviso pubblico, l’elenco delle strutture con disponibilità dei posti e gli altri allegati utili verranno pubblicati il giorno dell’apertura delle iscrizioni, il prossimo 18 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

