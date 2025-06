Nidi convenzionati, ok in Giunta al nuovo disciplinare

Un passo avanti verso un sistema educativo 0-3 anni più solido, accessibile e vicino alle famiglie. È stata approvata dalla Giunta Capitolina la nuova delibera che aggiorna il disciplinare per il convenzionamento dei Nidi privati all’interno della rete dei servizi educativi di Roma Capitale.

Una misura attesa e frutto di confronto con gli operatori del settore, che mira a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, proprio in un periodo segnato da grandi difficoltà economiche e organizzative.

Il provvedimento, spiegano dal Campidoglio, interviene su alcuni nodi operativi importanti: dalla gestione dei servizi nel mese di luglio, sempre più richiesto dalle famiglie, alle regole per i pagamenti in caso di assenze prolungate dei bambini, fino all’aggiornamento delle modalità di approvazione dei menù, che dovranno sempre passare per il vaglio delle ASL.

Misure che vanno nella direzione di una maggiore certezza gestionale per i Nidi convenzionati e, soprattutto, di una migliore qualità del servizio per le famiglie romane.

«Con questa delibera – dichiarano l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, e la presidente della Commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello – manteniamo l’impegno preso con gli operatori a rafforzare la collaborazione con le strutture private convenzionate, ascoltando e facendoci carico delle criticità. Puntiamo a qualificare l’offerta educativa, soprattutto nei mesi estivi, e ad aumentare i posti disponibili per rispondere alla domanda crescente da parte delle famiglie».

