Nomine alla Pisana, la scelta di Sacco a LazioCrea riaccende le polveri nel centrodestra: Noi Moderati va allo scontro

Quella che doveva essere una normale staffetta amministrativa ai vertici di una delle società in house più strategiche della Pisana si sta trasformando in un vero e proprio caso politico.

La nomina di Giuseppe Sacco alla presidenza del consiglio di amministrazione di LazioCrea, firmata dal governatore Francesco Rocca, ha incrinato i fragili equilibri della maggioranza di centrodestra alla Regione Lazio, portando a galla malumori rimasti a lungo sotto traccia.

A fare da detonatore alla polemica non è stata solo la sostituzione del presidente uscente Marco Buttarelli nel rinnovato board (che ora vede l’ingresso anche dei consiglieri Fabio D’Acuti e Laura Pastore), ma un retroscena social che ha indispettito gli alleati di coalizione.

Nel pubblicare i tradizionali ringraziamenti istituzionali per il nuovo incarico, Sacco – avvocato, classe 1972 e stimato sindaco di Roccasecca – ha indirizzato un pensiero non solo al governatore Rocca, ma anche al senatore Claudio Fazzone, potente coordinatore regionale di Forza Italia, evocando il sostegno ricevuto da quest’ultimo negli anni. Un passaggio che, agli occhi dei partner di coalizione, ha certificato la natura squisitamente politica e “azzurra” della designazione.

L’affondo di Noi Moderati: «Logiche di corrente, penalizzati i piccoli»

La reazione più dura e frontale è arrivata da Marco Di Stefano, segretario laziale di Noi Moderati e capogruppo in Campidoglio.

L’esponente centrista ha bocciato senza appello il modus operandi applicato sulle nomine delle partecipate, accusando i partiti azionisti di maggioranza (Fratelli d’Italia e Forza Italia) di utilizzare le poltrone pubbliche come pesi e contrappesi per regolare i propri rapporti di forza interni.

Secondo Di Stefano, la scelta dei vertici di LazioCrea sarebbe solo l’ultimo capitolo di una strategia sistematica tesa a marginalizzare le forze minori della coalizione.

Una dinamica già osservata nelle settimane scorse in occasione della composizione della commissione Sanità del Consiglio regionale, quando il capogruppo di Noi Moderati alla Pisana, Nazzareno Neri, venne escluso per fare spazio a un consigliere in quota FdI.

Un metodo che, stando a quanto trapela, starebbe sollevando fortissime proteste anche tra i dirigenti e gli amministratori locali del partito sul territorio, ormai pronti a chiedere un chiarimento definitivo sulla permanenza nell’alleanza.

Il nodo del 9 luglio: verso la resa dei conti

La fronda centrista promette di trasferirsi dalle dichiarazioni stampa ai fatti già nei prossimi giorni. Per il 9 luglio 2026 è stata infatti ufficialmente convocata la direzione regionale di Noi Moderati, un appuntamento che si preannuncia infuocato.

All’ordine del giorno ci sarà il bilancio politico dei primi tre anni e mezzo della giunta Rocca, ma soprattutto la ridefinizione dei confini della collaborazione con gli alleati.

Nel corso del vertice, Nazzareno Neri presenterà anche i dettagli della proposta di legge sulla sanità elaborata dal partito – frutto di una campagna di ascolto sul territorio e nata con l’intento dichiarato di blindare la gestione della salute pubblica dalle logiche di spartizione partitica.

Il clima complessivo resta però teso: con il traguardo delle elezioni comunali di Roma del prossimo anno e il rinnovo del Consiglio regionale che comincia a profilarsi sullo sfondo, Noi Moderati alza la voce e manda un avviso di sfratto alla diplomazia della coalizione.

Se il metodo di gestione del potere e delle nomine non cambierà subito, il centrodestra del Lazio rischia di dover gestire una pericolosa e profonda frattura interna.

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