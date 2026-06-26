Regione, cambio della guardia al vertice di LAZIOcrea: Giuseppe Sacco nominato nuovo presidente

Nuovi assetti e cambio al vertice per una delle società in-house più strategiche della Pisana.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea, l’azienda pubblica regionale che gestisce l’evoluzione informatica, i sistemi tecnologici, il supporto alla sanità e la valorizzazione del patrimonio culturale sul territorio laziale.

La decisione, formalizzata dopo l’iter istruttorio e su proposta dell’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, ridisegna la governance della società con l’obiettivo di dare impulso ai progetti di digitalizzazione e sviluppo industriale previsti dall’agenda di governo del centrodestra.

La nuova governance della società in-house

La guida della partecipata regionale passa a una squadra composta da tre figure tecniche e politiche. Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto:

Giuseppe Sacco – Presidente del Cda;

Fabio D’Acuti – Consigliere;

Laura Pastore – Consigliere.

A Giuseppe Sacco spetterà il compito di traghettare la macchina operativa di LAZIOcrea attraverso le complesse scadenze legate ai progetti digitali e di supporto alle direzioni regionali, con particolare focus sui sistemi di gestione della spesa e sull’efficientamento dei servizi al cittadino.

I saluti e il ringraziamento del Governatore

La firma dei decreti di nomina chiude ufficialmente la parentesi gestionale precedente. Una staffetta istituzionale accompagnata dai saluti formali del presidente della Pisana, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro compiuto in una fase di transizione amministrativa non semplice.

«Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente Marco Buttarelli e a tutto il precedente Consiglio di amministrazione – ha dichiarato il governatore Francesco Rocca – per il lavoro che hanno svolto in questi anni con assoluta professionalità, lealtà, costante impegno e profonda dedizione nei confronti dell’istituzione regionale. Al contempo, rivolgo al nuovo Cda i miei migliori auguri per una proficua attività, certo che sapranno affrontare le sfide future con la massima competenza».

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