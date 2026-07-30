“Nordio ti butto dentro una R4”: spunta la firma delle Brigate Rosse, indagini a Via Portuense

Un salto all’indietro negli anni più bui della storia repubblicana, trascinato sui muri della Capitale da una bomboletta spray.

È comparsa nella mattinata di oggi, all’altezza del civico 473 di Via Portuense, una scritta dal chiaro sapore intimidatorio diretta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Nordio ti butto dentro una R4”, condita dalla sigla e dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse.

A far scattare i rilievi delle forze dell’ordine sono stati gli stessi abitanti del quartiere, che dopo aver notato la frase ricalcata sulla facciata dell’edificio hanno contattato il numero unico per le emergenze.

Il macabro riferimento ad Aldo Moro

Il contenuto della scritta evoca una delle ferite più profonde della democrazia italiana:

Il precedente storico: Il riferimento alla “R4” rimanda direttamente al tragico epilogo del sequestro di Aldo Moro, il cui cadavere fu ritrovato il 9 maggio 1978 nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, al termine di 55 giorni di prigionia per mano dei brigatisti.

Il destinatario: Le minacce puntano il dito contro il Guardasigilli, al centro del dibattito politico sulle riforme della giustizia e la gestione del regime penitenziario del 41-bis.

Le indagini e l’analisi dei fotogrammi

Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Digos per effettuare i primi rilievi e avviare gli accertamenti del caso.

Gli investigatori stanno setacciando l’area circostante alla ricerca di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, i cui filmati potrebbero aver ripreso l’autore — o gli autori — del gesto mentre tracciava la scritta sul muro.

Al vaglio degli inquirenti vi è anche la mappa delle sedi istituzionali o degli enti situati nelle immediate vicinanze di Via Portuense per comprendere se il luogo prescelto per l’atto vandalico e intimidatorio rivesta una valenza specifica o se si sia trattato di un’azione estemporanea.

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