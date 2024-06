Notte prima degli esami nell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro

Oggi vogliamo parlarvi di una bellissima iniziativa che si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro: una grande serata di musica, risate e ragazzi. Grazie all’iniziativa di professori frizzanti e piena di voglia di stare con i propri studenti ma soprattutto metti una professoressa , Valeria Mancaruso, che è veramente una Wedding Planner come può non riuscire bene la “Notte prima degli esami”?

La scuola secondaria Tullio De Mauro ha realizzato una festa stratosferica: tutti i ragazzi delle terze medie vestiti “scintillanti” (questo era il tema della serata) hanno ballato, cenato, lanciato il tocco, premiato il miglior disegno per la serata fatto dagli studenti ma soprattutto sono stati insieme con i loro insegnanti.

Scrive la professoressa Mancaruso su un post Facebook: «Il lavoro è stato tantissimo, sia di testa che di fatto, ma ogni singolo grazie, ogni abbraccio, ogni sguardo…ogni singola lacrima mi ha ripagata di tutto l’impegno profuso. Il primo grazie va alla nostra DS @Patrizia Tozi per avermi dato totale fiducia.

Un grazie immenso va Mariangela Albanese, Assunta Di Bari, Luigina Basilici per l’enorme supporto psicologico ed un grazie a speciale alla nostra Associazione Piccoli Giganti Onlus 2 per i grande aiuto ricevuto, come sempre siete al nostro fianco. Un alunno speciale mi ha detto: “Prof in questi tre anni mi sono sempre chiesto dove prendesse tutte queste idee” …la mia risposta è stata: “Le idee nascono dall’amore che provo per ciò che faccio, per il mio lavoro e per l’immenso affetto che provo per tutti voi”»

