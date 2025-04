Numero antiviolenza proiettato sulla facciata del Campidoglio

Un minuto di silenzio per le giovani vittime di femminicidio, Ilaria Sula e Sara Campanella.

Oggi Roma Capitale ha voluto osservare un momento di raccoglimento dedicato alle due studentesse universitarie uccise a Roma e Messina e a tutte le vittime di femminicidio.

Nell’ambito delle iniziative che il Comune porta avanti per contrastare la violenza di genere, è stato chiesto di proiettare sulla facciata del Palazzo Senatorio il numero antiviolenza “1522”, affinché le donne e tutta la comunità cittadina siano sensibilizzate, informate sull’esistenza di questo servizio di aiuto e supporto e, soprattutto, non si sentano più sole.

