“Nuova casa delle Famiglie” a Pietralata: la Giunta approva il progetto

La Giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Casa delle famiglie” a Pietralata, un’opera destinata a sostituire un ex mercato abusivo in vista del Giubileo 2025. Inizialmente concepita come “Centro di accoglienza dei senza fissa dimora”, la struttura ha cambiato nome dopo le proteste di politici e residenti preoccupati per i futuri ospiti.

L’intervento giubilare, inizialmente identificato come numero “58” tra le opere previste per l’apertura della Porta Santa, è stato modificato dal Dpcm dell’11 giugno.

Ora denominato intervento numero “158”, il progetto ha mantenuto inalterate la localizzazione, la struttura e la funzionalità, così come l’esito della conferenza dei servizi.

Tuttavia, sono cambiati il nome e l’entità del finanziamento: da 5 milioni e 200 mila euro a 5 milioni e 400 mila euro, destinati principalmente alle operazioni di bonifica.

La struttura di Pietralata dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2025, con un lieve ritardo rispetto alla previsione iniziale di fine dicembre 2024.

Sarà in grado di ospitare nove nuclei familiari in “sistemazione autonoma”, sebbene il numero esatto di componenti per ogni nucleo non sia ancora specificato.

L’obiettivo è offrire un rifugio a famiglie in difficoltà, con o senza minori, provenienti da situazioni di sfratto o a genitori con minori in condizione di temporaneo disagio, anche di natura alloggiativa.

Le opposizioni del IV Municipio hanno fortemente contestato il progetto, criticando l’arrivo di potenziali 20 senzatetto in un quartiere come Pietralata, vicino a diversi luoghi sensibili.

Dopo sit-in e proteste, la maggioranza del quarto Municipio, che aveva espresso la sua contrarietà alla struttura a settembre del 2023, insieme al Campidoglio ha deciso di cambiare il nome della struttura per placare le preoccupazioni dei residenti.

