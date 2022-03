Oggi a Roma la Festa Nazionale Tricolore

“Si terrà oggi, martedì 15 marzo, a Roma (Palazzo Ferrajoli, piazza Colonna 355), dalle ore 10 alle 19, la V Festa Nazionale Tricolore di Riva Destra, nella quale si annuncerà la trasformazione da movimento politico a Centro Studi e che alle 19 vedrà le conclusioni del Presidente del Gruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. Interverranno, in ordine temporale, i parlamentari:sempre di FdI: Andrea De Bertoldi, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni, Adolfo Urso, Emanuele Prisco, Isabella Rauti, Wanda Ferro, Nicola Calandrini, Edmondo Cirielli, Luca De Carlo, Walter Rizzetto, Massimo Ruspandini e Giovanni Donzelli, insieme all’europarlamentare Vincenzo Sofo. Con loro i consiglieri regionali del Lazio Chiara Colosimo, Antonello Aurigemma e Giancarlo Righini e i consiglieri dell’Assemblea Capitolina Rachele Mussolini e Federico Rocca, Alessandro Urzì, consigliere provinciale di Bolzano e regionale del Trentino Alto Adige, Maria Grazia Fria, Assessore al Turismo di La Spezia, Franco Lucente e Lucia Tarsi, rispettivamente capogruppo e consigliere della Regione Lombardia, oltre ai dirigenti nazionali di FdI Cinzia Pellegrino, Angelo Bertoglio, Lorenzo Loiacono e Luciano Ciocchetti della Direzione Nazionale. I lavori saranno coordinati dai responsabili regionali del Centro Studi Riva Destra: Sandra Amato (Marche), Marika Diminutto (FVG), Francesco De Noia (Puglia), Giuseppe Fiorito (Trentino Alto Adige), Enrico Kauffmann (Lazio), Gianni Iaconis (Calabria), Andrea Marrone (Liguria) e Sandro Taverna (Veneto), oltre che dai fondatori di Riva Destra, Alfio Boschi e Fabio Sabbatani Schiuma”..

Lo annuncia una nota di Riva Destra, “comunità militante nata come storico primo circolo di Alleanza Nazionale nel 1994”.

“Al termine della manifestazione politica, alle ore 19, ci sarà la cerimonia del premio ‘La Migliore Italia’, come prima iniziativa del Centro Studi”. Saranno premiate: “Anna Fendi, Signora della Moda Italiana; Francesca Lollobrigida, pattinatrice e campionessa olimpica; Marcello Cardona, già Prefetto di LodI; la Principessa Elettra Giovanelli Marconi, figlia del Nobel Guglielmo; Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino e già parlamentare della Repubblica; Gian Marco Chiocci, Direttore dell’agenzia di stampa AdnKronos; Alessio Falconio, Direttore di Radio Radicale; Rino Barillari, noto come ‘King dei paparazzi’; Maestro Agostino Penna, artista e compositore; Famiglia Durante profumi; Silvia Broglia; un premio alla Memoria per Gianni Borgna, Assessore alla Cultura delle giunte comunali di Roma guidate da Francesco Rutelli e Walter Veltroni, per aver valorizzato il nostro patrimonio cittadino con onestà intellettuale, capacità e senso delle istituzioni.

L’idea del Premio -conclude la nota- nasce dalla necessità di ripresa economica da parte dell’Italia dopo le varie crisi, non ultima quella della pandemia. Per fare ciò, a nostro avviso, c’è bisogno di ricorrere alle migliori eccellenze italiane che hanno caratterizzato peraltro la storia dell’umanità, oltre ogni appartenenza politica”.