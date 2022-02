Oggi 24 febbraio 2022 appuntamento imperdibile per festeggiare in sicurezza e all’aperto il Giovedì Grasso.

Ottica Roberto invita tutti i bambini al Carnevale di Centocelle dalle or e15 alle 18, davanti al suo negozio in piazza Teofrasto 16-17. Tutti i bambini per ricevere un premio.