Olgiata, Torquati (Mun.XV): “dopo segnalazioni ripristinati tempi impianti semaforici di via Bragaglia e via Tieri”

“Sono stati risincronizzati gli impianti semaforici di Via Cassia agli incroci con Via Vincenzo Tieri e Via Anton Giulio Bragaglia all’Olgiata, dopo che nei mesi scorsi avevamo ricevuto alcune segnalazioni dai cittadini per il traffico e le lunghe code dovute alle tempistiche modificate e troppo ristrette dei due semafori.

Ringrazio il Dipartimento Mobilità per aver preso in carico la segnalazione del Municipio XV e aver ripristinato in tempi brevi il corretto funzionamento dei due impianti”. Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

