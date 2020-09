Oltre 270 atleti alla 53ª edizione del Trofeo Giorgio Bravin

Saranno oltre 270, in rappresentanza di 39 società del Lazio i cadetti in gara nella 53^ edizione del Trofeo Giorgio Bravin di atletica leggera, storica manifestazione giovanile organizzata da Asi che quest’anno si svolgerà in simbiosi con i campionati regionali di categoria in collaborazione con la Fidal Lazio.

Asi Atletica Roma sta lavorando alacremente in queste ore per rendere lo Stadio Paolo Rosi, che ospiterà l’evento, a norma con le vigenti disposizioni anti-covid e per mettere gli atleti nelle condizioni di gareggiare in assoluta sicurezza.

Uno sforzo organizzativo notevole per dare un segnale forte di ripartenza e per mantenere in vita, anche in un momento difficile come questo per tutto lo sport italiano, un evento dedicato ai più giovani che è il più longevo in Italia e nel contesto del quale sono state scritte pagine di storia importanti dell’atletica italiana.

Il trofeo Bravin ha visto nel corso degli anni la partecipazione di giovani atleti che poi hanno ottenuto allori olimpici e mondiali dando lustro a tutta l’atletica italiana. I nomi di Pietro Mennea, Fabrizio Donato, Gabriella Dorio, Alessandro Lambruschini, Francesco Panetta, Piefrancesco Pavoni, Franco Fava, Dalia Kaddari sono solo alcuni fra quelli che hanno arricchito l’albo d’oro del prestigioso Trofeo Bravin.

“Asi ha fortemente voluto proporre anche quest’anno il Trofeo Bravin-sottolinea Sandro Giorgi presidente di Asi Atletica Roma e del Comitato Organizzatore-perché rappresenta per noi un fiore all’occhiello e soprattutto perché, in un momento così particolare per tutto lo sport, abbiamo inteso dare un segnale importante di ripresa che testimonia la volontà dell’ente di tornare alla normalità dedicando le proprie attenzioni soprattutto ai più giovani.

Siamo pienamente in sintonia con la Fidal Lazio, con la quale stiamo lavorando in maniera fattiva e coordinata, per regalare ai partecipanti e alle loro società un’opportunità di gareggiare e di mettersi in luce “

Le gare sabato 19 inizieranno alle 16.30 per concludersi alle 19.40 mentre domenica 20 si gareggerà dalle 15.40 fino alle 19.50.