Oltre 5mila alunni aderiscono a “Dona un’ora: a lezione di antimafia” 

Al via martedì 7 aprile il progetto “Dona un’ora: a lezione di antimafia”, il corso che prevede un ciclo di quattro lezioni rivolte agli studenti delle scuole di primo e secondo grado della periferia romana. Sono 32 gli Istituti Comprensivi che hanno aderito: 84 classi di scuola primaria e 172 classi di scuola secondaria di I grado per un totale di 5.096 alunni.

Il corso, che nasce da un’idea della delegata della Sindaca alle periferie, Federica Angeli, affronterà varie tematiche: dalla lotta alla mafia raccontata da chi ogni giorno la porta avanti alle inchieste giornalistiche che hanno contribuito a smascherare storie di corruzione e criminalità fino al ruolo che le istituzioni, in particolare le Pubbliche Amministrazioni e la Magistratura, possono svolgere per far fronte a queste problematiche.

“Sono state tante le scuole che hanno aderito al progetto. Questo mi riempie di orgoglio perché sono certa che queste lezioni potranno essere un’ulteriore opportunità per promuovere tra i più giovani gli importanti valori della legalità e dell’antimafia” dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.