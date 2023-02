Oltre 700 camminatori invaderanno Roma dal 10 al 12 marzo 2023

Il 10, 11 e 12 marzo le strade e le piazze più belle di Roma torneranno a rianimarsi grazie al multicolore e multietnico popolo del Nordic Walking. Oltre 700 ‘camminatori’ provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero daranno vita alla XVI edizione dell’International Nordic Walking Festival, manifestazione che ha una lunga e consolidata tradizione e che torna nella Capitale dopo tredici anni (l’unica edizione romana risale al 2010). Una tre giorni di sport, wellness ed inclusione progettata dalla Scuola Italiana di Nordic Walking ed organizzata nell’occasione da RomaCammina che quest’ anno godrà del patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Parco Regionale dell’Appia Antica, e coinvolgerà altre realtà che hanno fatto del benessere e dello sport per tutti la propria filosofia, come Sportcity e Komen Italia.

IL PROGRAMMA

Davvero suggestivo il programma che RomaCammina ha organizzato per rendere la partecipazione dei ‘camminatori’, che arriveranno così numerosi a Roma, un’esperienza unica e indimenticabile.

VENERDÌ 10 MARZO – TRA LE VESTIGIA DI ROMA BY NIGHT

La componente benessere e fitness della camminata nordica alla scoperta delle meraviglie della città by night, per cogliere le diverse sfumature di colore dei luoghi che raccontano Roma come se fossero delle vere e proprie cartoline.

La città, all’ora in cui rallenta i ritmi e si concede allo stupore ed alla curiosità del camminatore che trova allo stesso tempo una ricca palestra a cielo aperto, stavolta sotto le stelle.

Appuntamento dalle 18.30 allo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, partenza alle 20.00 per una camminata di 8,5 km tra Castel S. Angelo e la Basilica di S. Pietro, piazza Navona, piazza del Campidoglio, via dei Fori Imperiali e Colosseo.

SABATO 11 MARZO – CAMMINARE ATTRAVERSO LA STORIA SULL’APPIA ANTICA

12 km attraversando la storia lungo la Regina Viarum (l’Appia Antica).

Da Orazio ad Antonio Cederna (appassionato difensore dell’Appia dalle speculazioni edilizie) ci si immergerà in alcuni dei punti più importanti e rappresentativi della storia urbana e sociale che ha vissuto questo parco e la “linea” che lo attraversa.

DOMENICA 12 MARZO – DA PIAZZA DEL POPOLO LUNGO LE MURA AURELIANE

Camminata da piazza del Popolo fino alla sede del Villaggio del Festival (l’ex Cartiera Latina) lungo le Mura Aureliane, la cinta muraria – lunga originariamente circa 19 km – costruita tra il 270 e il 275 d.C. dall’imperatore Aureliano per difendere Roma da eventuali attacchi dei barbari.

IL VILLAGGIO NEL CUORE DELL’APPIA ANTICA

Le belle atmosfere della XVI edizione dell’International Nordic Walking Festival saranno vissute in maniera coinvolgente dalla mattina di sabato 11 marzo nel Villaggio del Festival allestito nell’ ex Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell’Appia Antica via Appia Antica 42), per tutto il weekend vero e proprio quartier generale dei camminatori: qui sarà possibile visitare e fare acquisti tra gli stand della fiera del commercio equo e solidale, organizzato dalla Associazione Botteghe nel Mondo; ristorarsi nell’area food, gestito da Campagna Amica; e visitare gli spazi espositivi degli altri partner tecnici di RomaCammina.

LE VISITE GUIDATE PER GODERSI ROMA

Nel contesto dell’International Nordic Walking Festival sarà possibile godere le bellezze di Roma grazie a visite guidate in alcuni dei luoghi iconici della Città Eterna (facoltative e a pagamento).

1)Viaggio sul Tevere con battello a cura di L’altro Tevere

2) Visita guidata di Cinecittà Studios a cura di Cinecittà si Mostra

3) Visita guidata ai Musei Capitolini

4) Visita alle Catacombe di S. Callisto

CHE COSA È IL NORDIC WALKING

Il Nordic Walking è una camminata naturale alla quale viene aggiunto l’utilizzo funzionale all’avanzamento di due bastoncini, che hanno la funzione di creare un vincolo sul terreno, permettendo alle braccia di realizzare una spinta, coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo.

Il Nordic Walking può essere a ragione considerato una delle attività sportive più complete in assoluto, alla portata di tutti e per tutte le età. Adottando una tecnica corretta e praticandolo con costanza, si riesce ad avere un elevato coinvolgimento muscolare ed un efficace lavoro cardiocircolatorio. Il Nordic Walking è un’attività sportiva sana e naturale che può essere praticata ovunque, durante tutto l’anno ed è adatto a tutti, dai bambini agli anziani. Si può camminare da soli o in compagnia, in silenzio o chiacchierando, si può camminare per poco tempo o per giorni interi.