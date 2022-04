Open Day Carta Identità, Torquati-Cozza (MUN. XV): “In meno di due ore chiuse tutte le prenotazioni”

“L’apertura straordinaria degli uffici anagrafici di La Storta, che domani dalle 8.30 alle 16 resteranno aperti per il rinnovo del documento elettronico, ha visto nella giornata di oggi una grande affluenza nelle prenotazioni.

A partire dalle nove, e in poco meno di due ore, si sono infatti chiusi tutti gli appuntamenti disponibili per la giornata del 30 aprile, con oltre sessanta persone che domani, munite di ticket, potranno rinnovare la carta d’identità.

A seguito di molte segnalazioni ci preme chiarire che l’elevata richiesta di tentativi di prenotazione avvenuti tutti contemporaneamente, ha fatto sembrare in diversi momenti che lo sportello del Municipio XV non fosse presente tra le sedi aperte, impedendo ai cittadini di visualizzare gli uffici di Via Bassano. Il sistema informatico del sito del ministero è infatti organizzato per le prenotazioni a medio lungo periodo e non per un afflusso di utenti “stile click day”.

La grande affluenza in poche ore, per cui ci scusiamo per i disagi che si sono verificati, dimostra quanto sia necessario come amministrazione riprendere a lavorare su un servizio indispensabile, che negli anni ha accumulato un grande ritardo oltre che un enorme disservizio, costringendo i cittadini a mesi di attesa.

L’open day di domani, per cui vogliamo ringraziare il personale del municipio che si è messo a disposizione, è solo un primo appuntamento con il territorio, consapevoli di quanto ora sia necessario andare di nuovo incontro alla cittadinanza per servizi di questo tipo”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.