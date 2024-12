Open day CIE sabato 21 e domenica 22 dicembre

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie) continuano nel fine settimana del 21 e 22 dicembre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XIII nella giornata di sabato 21 dicembre e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore che, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 22 dicembre.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 20 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

La sede di via Aurelia 470 sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30.

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 21 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 22 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.

