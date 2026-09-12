L’Open Day dell’Associazione Culturale Il Geranio si terrà il 19 settembre dalle ore 10:00 alle 19:30 in Via dei Rododendri 15, a Centocelle (Roma).

A conclusione delle attività è previsto un piccolo aperitivo (è gradita la prenotazione).

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