Categorie: Associazioni
Municipi: 5 (ex 6 e 7) | Quartiere: Centocelle
Open Day dell’Associazione Culturale Il Geranio
Il 19 settembre dalle ore 10:00 alle 19:30 in Via dei Rododendri 15, a Centocelle (Roma). Il programma
L’Open Day dell’Associazione Culturale Il Geranio si terrà il 19 settembre dalle ore 10:00 alle 19:30 in Via dei Rododendri 15, a Centocelle (Roma).
Programma della giornata
- 10:00 – Dimostrazione corso Bambini (Elisa Moricca e Marianna Mungo)
- 10:00 – Presentazione corso di Inglese base e conversazione (Claudia Cacciò)
- 10:00 – Saponi – Presentazione e dimostrazione (Carla Mangano)
- 10:44 – Presentazione Workshop dipingi capo (Carlotta Mancia)
- 11:00 – Giapponese – Presentazione corso (Irene Ciccarelli)
- 11:15 – Trompe d’Oeil – Presentazione e dimostrazione (Elisa Moricca)
- 12:00 – Kintsugi Emotivo – Presentazione (Valentina Gagliardi)
- 12:00 – Fotografia – Presentazione (Damiano Rosa)
- 12:00 – Francese – Presentazione corso (Johanna Moreau)
- 13:00 – Ritratto – Presentazione del corso (Elisa Moricca)
- 15:00 – Sartoria – Presentazione corso base/intermedio (Simona Paccione)
- 15:00 – Modellazione – Presentazione (Elisa Moricca)
- 16:00 – Inglese – Presentazione corso base/intermedio (Sandra Di Sabantonio)
- 16:30 – Kintsugi Emotivo – Presentazione (Valentina Gagliardi)
- 16:30 – Fotografia – Presentazione (Damiano Rosa)
- 17:30 – Disegno, Pittura ed Acquerello (Elisa Moricca)
- 17:40 – Montagna – Presentazione escursioni e seminari (Samuele Giancarlini)
- 18:30 – Coro – Incontro con il Maestro (M° G. Clementi)
- 19:00 – Coro II GERANIO (Esibizione)
A conclusione delle attività è previsto un piccolo aperitivo (è gradita la prenotazione).
Contatti e informazioni
- WhatsApp: 377 1925878
- Tel. fisso: 06 2312458
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