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Open Day dell’Associazione Culturale Il Geranio

Il 19 settembre dalle ore 10:00 alle 19:30 in Via dei Rododendri 15, a Centocelle (Roma). Il programma

Redazione - 12 Settembre 2026

L’Open Day dell’Associazione Culturale Il Geranio si terrà il 19 settembre dalle ore 10:00 alle 19:30 in Via dei Rododendri 15, a Centocelle (Roma).

Programma della giornata

  • 10:00 – Dimostrazione corso Bambini (Elisa Moricca e Marianna Mungo)
  • 10:00 – Presentazione corso di Inglese base e conversazione (Claudia Cacciò)
  • 10:00 – Saponi – Presentazione e dimostrazione (Carla Mangano)
  • 10:44 – Presentazione Workshop dipingi capo (Carlotta Mancia)
  • 11:00 – Giapponese – Presentazione corso (Irene Ciccarelli)
  • 11:15 – Trompe d’Oeil – Presentazione e dimostrazione (Elisa Moricca)
  • 12:00 – Kintsugi Emotivo – Presentazione (Valentina Gagliardi)
  • 12:00 – Fotografia – Presentazione (Damiano Rosa)
  • 12:00 – Francese – Presentazione corso (Johanna Moreau)
  • 13:00 – Ritratto – Presentazione del corso (Elisa Moricca)
  • 15:00 – Sartoria – Presentazione corso base/intermedio (Simona Paccione)
  • 15:00 – Modellazione – Presentazione (Elisa Moricca)
  • 16:00 – Inglese – Presentazione corso base/intermedio (Sandra Di Sabantonio)
  • 16:30 – Kintsugi Emotivo – Presentazione (Valentina Gagliardi)
  • 16:30 – Fotografia – Presentazione (Damiano Rosa)
  • 17:30 – Disegno, Pittura ed Acquerello (Elisa Moricca)
  • 17:40 – Montagna – Presentazione escursioni e seminari (Samuele Giancarlini)
  • 18:30 – Coro – Incontro con il Maestro (M° G. Clementi)
  • 19:00 – Coro II GERANIO (Esibizione)
A conclusione delle attività è previsto un piccolo aperitivo (è gradita la prenotazione).
Contatti e informazioni
  • WhatsApp: 377 1925878
  • Tel. fisso: 06 2312458
  • Indirizzo: Via dei Rododendri 15, Centocelle, Metro C (Gardenie)

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