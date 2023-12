Open day Scuole infanzia capitolina

In previsione delle prossime iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2024/2025, le strutture dei Municipi saranno aperte alle famiglie interessate alle visite nei giorni e negli orari riportati qui di seguito:

Municipio I_ Avviso alle famiglie – Open Day – Iscrizioni Scuola Infanzia capitolina – a.s. 2024-2025

Scuole dell’Infanzia Capitoline Municipio Roma II – Open Day A.S. 2024/2025

Municipio III _ Open Day Scuole dell’Infanzia – anno scolastico 2024/2025

Municipio VI – Calendario open day scuole infanzia

Municipio VIII _ Open day Scuole dell’Infanzia Capitolina a.s. 2024/2025

Municipio XI_ Open Day Scuola dell’Infanzia Capitolina – Anno Scolastico 2024/2025

Muncipio XIV _ Scuola dell’Infanzia Capitolina, Open Day