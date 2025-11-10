Ostia, dentro la piazza di spaccio dell’Idroscalo: il blitz che ha chiuso il “supermarket della droga”

All’alba di oggi (lunedì 10 novembre), le prime luci del giorno hanno illuminato un nuovo blitz antidroga sul litorale romano.

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno infatti smantellato una delle principali piazze di spaccio dell’Idroscalo, arrestando dodici persone, sette finite in carcere e cinque agli arresti domiciliari.

Le accuse, per tutti, sono pesanti: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Roma – dipartimento per la criminalità diffusa e grave, hanno portato alla luce un vero e proprio punto vendita della droga aperto 24 ore su 24, ricavato all’interno di un manufatto abusivo situato nei locali al piano terra di un condominio in via dell’Idroscalo.

Dietro la facciata di un quartiere popolare, la banda aveva costruito un sistema rodato: vedette, staffette e pusher, molti dei quali legati da vincoli di parentela, garantivano turni continui per rifornire i clienti a ogni ora del giorno e della notte.

Durante le investigazioni, condotte tra luglio e settembre 2023, i militari hanno già arrestato in flagranza otto persone e sequestrato circa un chilo di cocaina e crack, per un valore di oltre 30 mila euro, insieme a 12 mila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Nonostante i frequenti controlli e i sequestri, il gruppo non aveva mai davvero fermato l’attività. “Ogni volta cambiavano posto – spiegano gli inquirenti – ma restavano sempre dentro il complesso di edilizia popolare di via dell’Idroscalo”.

Il blitz di oggi segue di pochi giorni altre due operazioni sul litorale: 13 arresti tra Ostia Nuova e l’Idroscalo la settimana scorsa e, ancora prima, 7 persone fermate tra piazza Gasparri, via Forni e via Fasan, nel cuore del quadrilatero dello spaccio.

