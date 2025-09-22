Ostia, fiamme davanti a una porta di casa: nessun ferito. L’ipotesi è quella di un avvertimento

Un raid studiato nei minimi dettagli, un avvertimento che non lascia spazio ai dubbi. Alle 3 del mattino di domenica 21 settembre, qualcuno è entrato in un palazzo nel cuore di Ostia, a pochi passi da via delle Baleniere, portando con sé stracci, carta e benzina.

Ha imbevuto il materiale e gli ha dato fuoco proprio davanti alla porta di un appartamento.

L’incendio ha iniziato a divorare l’ingresso e il calore ha fatto esplodere alcune mattonelle. A svegliare il condominio, una coppia di residenti: insospettiti dal rumore, hanno aperto la porta e si sono trovati davanti il fumo che già invadeva il pianerottolo.

L’allarme è scattato subito. I vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti e hanno domato le fiamme, impedendo che si trasformassero in tragedia. Nessun ferito, ma la paura è stata tanta.

Il proprietario della casa presa di mira non era in casa al momento dell’attacco. Un dettaglio che fa pensare: chi ha agito potrebbe averlo saputo. Non si esclude la presenza di un complice, pronto ad avvisare dall’esterno.

Sulle cause indagano i carabinieri della compagnia di Ostia. L’ipotesi più forte è quella di un avvertimento.

L’uomo che vive nell’appartamento è già stato identificato: appassionato di pitbull, in passato allevava diversi cani molto diffusi nelle zone di Ostia Nuova.

Intanto, i residenti raccontano che nei giorni scorsi il cancello del condominio era stato forzato. Un dettaglio che alimenta l’idea di una azione premeditata.

