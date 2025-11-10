Ostia, inaugurata la nuova opera di street art “Blu Art”

Una distesa di colori che racconta il legame – spesso fragile – tra l’uomo e l’ambiente.

È stata inaugurata questa mattina, in via Caterina Segurana a Ostia, la nuova opera pavimentale del progetto “Blu Art – I Colori dell’Aria”, parte del piano capitolino per la qualità dell’aria promosso dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale.

A tagliare il nastro, l’assessora Sabrina Alfonsi, insieme al presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, a quello della Mobilità Giovanni Zannola e al presidente del Municipio X Mario Falconi.

L’intervento, che si estende su 97 metri quadrati, è l’ultimo tassello di un percorso artistico e ambientale che ha toccato tutti i municipi della Capitale: 15 piazze e strade riqualificate, una per ogni territorio, grazie a opere di street art capaci di assorbire gli agenti inquinanti attraverso l’uso di vernici fotocatalitiche.

Un volto diviso in due: l’uomo tra consapevolezza e egoismo

L’opera di Ostia racconta l’eterno conflitto tra la natura e l’essere umano. Un volto, simbolo dell’uomo, è spaccato in due metà: una razionale e consapevole, che si esprime nei toni del blu, del verde e del giallo; l’altra egoista e autoreferenziale, dominata da colori caldi come il rosso, l’arancione e il viola.

Sullo sfondo, un pattern ipnotico restituisce il respiro dell’aria, protagonista invisibile ma vitale del progetto.

Il lavoro è frutto anche del dialogo tra istituzioni e cittadinanza: in collaborazione con il comitato di quartiere Stella Polare Nord, è stato aggiunto un gioco pavimentale pensato per i bambini della vicina scuola, così da trasformare l’area in uno spazio di incontro e scoperta.

Alfonsi: “L’arte rigenera e fa respirare la città”

“Oggi inauguriamo l’ultima opera di Blu Art, un progetto nato all’insegna della sostenibilità – ha dichiarato Sabrina Alfonsi –. L’arte ci ha permesso di rigenerare 15 spazi urbani e allo stesso tempo di migliorare la qualità dell’aria. L’opera di via Segurana è pensata per accogliere i bambini, restituendo loro la città come luogo di vita e di socialità.”

