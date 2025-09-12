Ostia, irruzione armata in casa: vittima stordita con spray urticante. L’ipotesi di una rapina “punitiva”

Una rapina violenta, consumata in piena notte tra le mura di un appartamento di via Umberto Cagni, a Ostia.

Quattro uomini, armati di pistola, coltello e spray al peperoncino, hanno fatto irruzione nella casa sorprendendo il residente, un uomo agli arresti domiciliari con precedenti per droga.

La banda non ha esitato a usare lo spray urticante per stordire la vittima, poi minacciata con le armi e derubata.

Un colpo efferato ma dal bottino esiguo. Così poco per giustificare tanta violenza, ed è proprio questo dettaglio ad alimentare i sospetti degli inquirenti.

La rapina, avvenuta in una delle zone popolari a ridosso delle piazze di spaccio di Ostia, potrebbe infatti nascondere un movente diverso: una spedizione punitiva legata al mondo della droga.

La vittima, soccorsa e portata al Grassi di Ostia, ha dichiarato agli investigatori di non aver mai subito minacce, ma la sua versione resta al vaglio della polizia.

Secondo le prime testimonianze, a fare irruzione sarebbe stato un gruppo di uomini di origine magrebina che, oltre alla rapina, avrebbe anche danneggiato l’appartamento.

Gli agenti stanno setacciando ogni pista: dall’ipotesi di un regolamento di conti all’ombra dello spaccio, fino a quella di una rapina “punitiva”.

