Ostia: picchia il cliente debitore e lo investe con una bicicletta, arrestato spacciatore violento

Si era reso irreperibile per giorni, evitando ogni tentativo di rintraccio da parte delle forze dell’ordine. Ma ieri, grazie a un’operazione congiunta del X Distretto Lido e della Squadra Mobile della Questura, il trentacinquenne albanese è stato finalmente catturato e associato al carcere di Regina Coeli.

Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di fermo per i reati di rapina, lesioni gravissime e tentata estorsione.

I fatti, secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Roma, risalirebbero ad agosto: l’uomo avrebbe messo in atto una serie di aggressioni nei confronti di un’altra persona, legate a un debito contratto nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra gli episodi più gravi contestati, il giovane avrebbe investito la vittima con una bicicletta, per poi aggredirla fisicamente e minacciarla di morte.

Non si sarebbe fermato qui: insieme ad alcuni complici ancora in corso di identificazione, avrebbe più volte tentato di entrare con forza nell’abitazione della vittima, causando persino un principio di incendio, e le violenze si sarebbero estese al padre e al fratello della vittima.

Le indagini si sono basate sulle dichiarazioni delle vittime e dei familiari, supportate dalle immagini acquisite dagli investigatori, che hanno contribuito a consolidare il quadro indiziario a carico dell’uomo.

La svolta nelle ricerche è arrivata nei pressi dell’abitazione della compagna del trentacinquenne. L’auto riconducibile a lui ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di monitorare la zona.

Alla vista della polizia, la giovane ha manifestato evidente nervosismo, dichiarando di non sapere nulla. Ma quando il nome del trentacinquenne è stato chiamato più volte, l’uomo si è arreso spontaneamente, aprendo il cancello senza opporre resistenza.

Ora è in carcere, gravemente indiziato per i reati di rapina, lesioni gravissime e tentata estorsione, mentre l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

