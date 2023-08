Ostia, Regimenti: Contro escalation criminale risposta ferma e decisa delle Istituzioni

«Quanto sta avvenendo ad Ostia e nel territorio del Municipio X di Roma desta grande preoccupazione. L’escalation di violenza è un tentativo della criminalità organizzata di alzare il tiro, una sfida allo Stato e un attacco alla libertà e alla sicurezza dei cittadini che merita una risposta ferma e decisa delle Istituzioni». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti locali della Regione Lazio.

«Il problema del racket e dell’estorsione non riguarda solo Ostia e il litorale romano ma anche altre realtà del Lazio, a partire da Anzio e Nettuno dove più forte è la presenza delle organizzazioni mafiose -prosegue l’assessore – É necessario affrontare il problema alla radice con un rafforzamento della presenza delle forze dell’Ordine che assicuri un controllo più capillare ed organizzato del territorio e coinvolgendo anche la Polizia locale che può svolgere un ruolo cruciale in questo ambito».

«Desidero ringraziare le forze dell’Ordine che stanno svolgendo, ad Ostia come in altri contesti delicati, uno straordinario lavoro di contrasto alla criminalità – conclude la Regimenti – Siamo pronti a collaborare con il Prefetto di Roma, nell’ambito delle competenze regionali, per rafforzare la presenza dello Stato e riaffermare legalità e sicurezza».