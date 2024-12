Ostia: sventata un’occupazione abusiva, scoperte sostanze stupefacenti in un palazzo Ater

Una giornata carica di significato quello vissuta ieri mercoledì 11 dicembre a Ostia Lido, dove la prontezza della Polizia Locale ha riportato la legalità in un contesto che racconta la fragilità di un intero territorio.

L’allarme è scattato in un alloggio Ater di viale Vasco de Gama, una palazzina che, come tante altre, è spesso teatro di storie sospese tra bisogno e illegalità.

Una donna di 37 anni, con i suoi figli al seguito, aveva appena varcato la soglia dell’appartamento, forse sperando di poterlo trasformare in un rifugio.

Forse spinta dalla disperazione, aveva scelto una strada che non lascia spazio alla legalità: occupare abusivamente un’abitazione destinata ad altri, a chi è in lista d’attesa da anni, aspettando il proprio turno per una casa popolare.

Grazie alla segnalazione immediata, una pattuglia del X Gruppo Mare è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno agito con fermezza, identificando la donna e procedendo alla sua denuncia per occupazione abusiva.

Poco dopo, l’appartamento è stato riconsegnato all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater), ripristinando ordine e legalità.

Eppure, non era solo l’occupazione a nascondersi dietro quelle mura. Durante i controlli approfonditi nello stabile, gli agenti si sono imbattuti in qualcosa di più inquietante: nel vano contatori dell’energia elettrica, sono stati trovati oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti.

Cocaina, hashish, o chissà quale altra droga, accatastata in attesa di essere distribuita. Su cui sono state avviate le indagini del caso per individuare i responsabili.

