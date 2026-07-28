Ostiamare, via al restyling dello stadio Giannattasio: l’impianto si rifà il look per la Serie C

Una risposta concreta per permettere all’Ostiamare di non abbandonare le proprie radici e il Municipio X. Sono ufficialmente partiti i lavori di restyling e adeguamento strutturale presso lo stadio comunale “Pasquale Giannattasio”, consegnato nelle mani delle ditte incaricate negli ultimi giorni.

A verificare l’avvio delle lavorazioni è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, giunto sul posto per un sopralluogo tecnico.

L’intervento punta ad adeguare la struttura alle ferree normative della Serie C, superando provvisoriamente le difficoltà operative legati allo stadio Anco Marzio.

Manto erboso rimosso, nuova copertura e secondo campo per il rugby

I primi interventi degli operai hanno riguardato la rimozione integrale del vecchio tappeto verde, destinato a essere rimpiazzato da un terreno di gioco di ultima generazione.

Parallelamente, un’area adiacente oggi in disuso verrà recuperata per ospitare un secondo rettangolo per gli allenamenti e per i giovani dell’associazione concessionaria Neo Rugby Ostia.

Il piano di restyling dell’impianto prevede interventi capillari su più fronti:

Capienza e settori: ampliamento degli spalti oltre quota 1.500 posti con la realizzazione di un settore ospiti dedicato e una copertura provvisoria sulla tribuna centrale;

Strutture e media: montaggio di torrette per le riprese televisive, chioschi per la ristorazione, ammodernamento degli spogliatoi per atleti e arbitri e sale stampa;

Tecnologia e sicurezza: impianti d’illuminazione a LED per i match notturni, potenziamento dell’impianto audio, della videosorveglianza e delle misure per la gestione dell’ordine pubblico.

L’operazione manterrà la vocation multidisciplinare del polo: le gare interne di calcio si alterneranno agli impegni di rugby, salvaguardando appieno anche le attività di atletica leggera sulla pista perimetrale. La conclusione del primo lotto sul campo principale è prevista per l’inizio dell’autunno.

Onorato: “Investimento pubblico e privato che resta ai cittadini”

A margine dell’ispezione, l’assessore Alessandro Onorato ha rivendicato la valenza sociale e sportiva del piano di recupero:

«L’AS Ostiamare deve giocare dove è nata e dove vive. Faremo tanti interventi per un investimento pubblico – condiviso in parte con l’Ostiamare – su un impianto comunale che rimarrà sempre a beneficio della cittadinanza.

Grazie alla Nea Ostia Rugby per la disponibilità e la collaborazione: rugby e atletica rimarranno il cuore dell’impianto. Grazie all’Ostiamare, a Daniele De Rossi e al CEO Luca Beccaceci per la serietà e gli investimenti sul territorio.» Alessandro Onorato, Assessore allo Sport di Roma Capitale

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