Ostiense, residenti esasperati: “tra spaccio, alcol e degrado il quartiere è fuori controllo”

Un grido d’allarme che arriva dal cuore del quartiere Ostiense, a due passi dalla stazione e dai principali snodi della movida cittadina.

Tra via Girolamo Benzoni e via Pellegrino Matteucci la convivenza tra residenti e vita notturna è ormai arrivata al punto di rottura.

A denunciare la situazione sono le famiglie e alcuni residenti, che parlano di una quotidianità segnata da degrado diffuso, insicurezza e mancato rispetto delle regole.

Le criticità segnalate si concentrano soprattutto nelle ore serali e notturne, trasformando l’area in una piazza di stazionamento abusivo e spaccio a cielo aperto.

La mappa del degrado: alcol fuorilegge e spaccio nei giardini

Secondo quanto segnalato dagli abitanti della zona, le principali problematiche riguardano:

Assembramenti e spaccio: capannelli di persone che si protraggono fino all’alba, con episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti registrati persino all’interno delle aree verdi e dei parchi pubblici del quartiere;

Vendita illegale di alcolici: il mancato rispetto degli orari di stop alla vendita di bevande alcoliche da parte di alcuni esercizi commerciali della zona, che alimenta schiamazzi e episodi di microcriminalità;

Decoro urbano compromesso: spazzatura abbandonata, bottiglie di vetro infrante sui marciapiedi e bagni chimici improvvisati a ridosso delle abitazioni.

La richiesta di ripristinare subito sicurezza e vivibilità

A farsi carico delle proteste del quartiere è il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori, che ha depositato un sollecito formale per richiedere un piano d’azione straordinario alle autorità preposte.

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