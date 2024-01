Ostiense: Un mazzo di fiori in ricordo di David Sassoli

Questa mattina (Giovedì 11 Gennaio 2024) è stato deposto un mazzo di fieri sulla panchina bianca per la libertà di stampa in ricordo di David Sassoli inaugurata nel maggio del 2022. La cerimonia si è svolta in via del Campo Boario a due anni dalla dipartita del giornalista e Presidente del Parlamento Europeo.

Presente alla cerimonia il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri che ha reso omaggio a David Sassoli. Il minisindaco si è recato a Porta San Paolo dove, proprio nel 2022 fu installata una panchina dedicata a Sassoli. Lì Ciaccheri ha depositato un mazzo di fiori in ricordo del politico.

Questo il messaggio social di Ciaccheri: “A David Maria Sassoli il nostro ricordo più forte. Qua a Porta San Paolo due anni fa dedicammo una panchina in onore dell’impegno per la democrazia, la libertà, la libertà di stampa che David Sassoli ha rappresentato nei suoi alti incarichi istituzionali e in una vita spesa nel giornalismo. A due anni dalla sua scomparsa abbiamo portato ancora una volta un omaggio alla sua memoria, grati per il suo impegno che in un momento così drammatico per l’Europa, il Mediterraneo e le democrazie fa sentire la sua mancanza ancora più forte”.