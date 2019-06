Padre Mario Stepak, Parroco di Capestrano festeggia i primi 25 anni di Sacerdozio

La Santa Messa delle ore 18,30 celebrata nel Convento di San Francesco, edificato per desiderio di San Giovani da Capestrano, come consuetudine è stata celebrata per la commemorazione del Santo del giorno in questo caso il 24 giugno festa di San Giovanni Battista, contemporaneamente la celebrazione è stata attribuita anche a Don Mario per celebrare i 25 anni di Sacerdozio.

Una funzione religiosa, partecipata, lunga, organizzata, e commovente, valorizzata dai canti del Coro di Capestrano diretto dal Maestro Mimmo Colantonio. La Santa Messa è stata celebrata da Padre Mario coadiuvata da sette confratelli, alla presenza Sua Eminenza Mons. Michele Fusco. Vescovo della diocesi di Sulmona – Valva.

Dopo che Padre Mario ha rivolto un saluto di ringraziamento ai confratelli e a tutti i cittadini di Capestrano per la loro presenza, poi il sacerdote in primis ha puntualizzato che la scelta del 24 giugno poter celebrare il suo 25° anniversario di Sacerdote è stata ben elaborata essendo devoto a San Giovanni Battista, il Santo che in qualche modo è vicino alle ideologie di San Giovanni da Capestrano al quale aggiunge il sacerdote, tutti i giorni usufruisco delle sue ispirazioni.

Proseguendo il suo discorso Padre Mario ha riferito che è stato Consacrato Sacerdote il 14 maggio di 25 anni fa nella città di Cakalwaria vicino a Cracovia congregazione dei Frati Minori Francescani. I primi due anni ho esercitato le mansioni di Sacerdote nella mia madre patria la Polonia poi ha aggiunto il Sacerdote sono venuto in Italia, i miei ventitreenni li ho trascorsi in una delle Parrocchie di Scoli Piceno, poi nella città di Arezzo, Roma sette Bagni e Capestrano.

La Santa messa è proseguita fra i canti armoniosi del magnifico Coro di Capestrano, durante la cerimonia ci sono stati momenti commoventi come il bellissimo pensiero di Padre Esdra, rivolto al suo amico e confratello Don Mario, del Vescovo Michele Fusco, nel suo breve discorso ha ringraziato Dio per aver inviato la chiamata a Don Mario per servire la chiesa, a sua volta il Vescovo ha ringraziato Don Mario per il costante impegno di Evangelizzazione.

A Don Mario sono arrivati gli auguri del Santo Padre, Padre Francesco ha inviato una pergamena con il suo pensiero spirituale. Non sono mancati gli auguri dei ragazzi di Capestrano che in un modo semplice e affettuoso hanno rivolto al loro Parroco.

Al termine della Messa, il festeggiato, un po’ commosso ha ringraziato di nuovo tutti, i confratelli, il Vescovo , gli amici di Ofena e la comunità di Capestrano, invitando tutti in un momento conviviale nel refettorio del convento.

Un buffet quello chi gli ospiti hanno trovato nel grande salone è stato degno dell’evento, dolci, saliti, torta, bevande il tutto accompagnati dal suono e canti di Kevin Skelton e di Gunthek Vandelven il primo cittadino Canadese, il secondo del Belgio, i quali si trovati a Capestrano per caso, e sono rimasti incantati dal posto e dall’accoglienza e dall’affabilità di Don Mario decidendo di rimanere per lungo tempo fra questa bellissima comunità.