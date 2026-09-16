Paesaggi Umani di Roma Plurale parte del Tevere, la linea d’acqua da ripensare

Paesaggi Umani di Roma Plurale. Performing Media Storytelling per la Memoria Rigenerativa inizia venerdì con la sua seconda edizione dal 18 settembre al 21 ottobre 2026. Il progetto per Roma Capitale si evolve in un percorso di innovazione culturale con un netto impatto sociale e civico, un processo emblematico per orientare la produzione immateriale del Performing Media al Patrimonio Immateriale centrato sulla memoria dei territori di Roma. L’obiettivo è dare forma alle azioni partecipative rilasciando feedback nelle mappe esperienziali del performing media storytelling.

Venerdì 18 settembre alle ore 18 da Lungotevere Tordinona (sotto il murales) Tiberis Rhapsody, un walkabout per reinventare lo sguardo sul Tevere, straordinaria risorsa urbana ancora sottovalutata. Un’azione che ha due punti focali: il galleggiante storico sotto Ponte Cavour e l’Oculus di Tordinona nel distretto artigiano che intende ritrovare il rapporto con il fiume. Sul galleggiante storico di Arazul si farà un campo base per impostare la progettazione di uno spazio culturale fluviale di nuova generazione. Prima che la piena del 2008 lo cancellasse, il più antico galleggiante del Tevere era molto più di una piattaforma sull’acqua. Ormeggiato all’ombra di Ponte Cavour, rappresentava un modo diverso di vivere il fiume. La piena spazzò via quasi mille metri quadrati di strutture, sogni e progetti. Eppure quella storia non finì. Oggi quel progetto si rimette in gioco come simbolo di un’altra idea di Tevere. Altri dettagli nel programma.

Sabato 19 settembre alle ore 19 da Casa del Quartiere Villa Fiorelli verso Piazzale Via Nuoro La Memoria Rigenerativa per l’Economia dell’Esperienza, un walkabout che parte dalla Casa del Quartiere verso SpazioTempo (dove per tanti anni c’era il Circolo degli Artisti) riaperto dopo un oblio durato undici anni, durante i quali il punto di riferimento del clubbing romano è rimasto sospeso nel totale abbandono. Lo si esplorerà per coglierne le potenzialità di presidio culturale in quella zona liminare tra il Tuscolano e il Mandrione. Si andrà poi al piazzale di via Nuoro 7 dove con Open Impact e APS Nuoro7 si tratterà dell’Economia Sociale. Il focus tematico oltre al “sottotesto” del contesto territoriale è La Memoria Rigenerativa per l’Economia dell’Esperienza. Altri dettagli nel programma.

Ci saranno poi focus a Ostia (con gli interventi di Er Lem-Gruppo Subword e le videoproiezioni nomadi che evocheranno il mitico stabilimento Roma, ispirato a Santa Sofia di Costantinopoli);

a Decima Malafede per trattare con format empatici (come il teatro da mangiare di Mariella Fabbris) di memoria rigenerativa nell’ambito del progetto di Silver Cohousing Agricolo promosso da Agricoltura Nuova.

Ascanio Celestini sarà protagonista del walkabout Mandrioneide in un percorso condiviso lungo il Mandrione (coinvolgendo diverse comunità territoriali di quel quadrante) sulle tracce di Don Sardelli, il maestro di strada degli acquedotti. NuvolaProject proporrà Polimnia torna a casa con un digital model realizzato con l’intelligenza artificiale come le Sibille che saranno videoproiettate di notte per l’Appiaday.

Il processo di performing media storytelling (con workshop anche nel carcere di Rebibbia) produrrà segnaletiche parlanti per ascoltare i geopodcast, esplicitando come la memoria rigenerativa possa “battere il suo tempo” promuovendo scambio intergenerazionale. Partecipazione gratuita. Prenotazioni e informazioni a: info@urbanexperience.it e whatsapp (solo messaggi): 340 668 8246. Leggi l’intervista pubblicata su RomeFutureWeek e l’intervento su StartUpItalia.

A Roma, da Ponte Milvio, sabato 26 settembre alle ore 9,30 parte la IV Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Urban Experience è tra i promotori e si metterà in cammino con un walkabout (la nostra “radio che cammina”) mentre altri andranno in bici e in canoa, da Ponte Milvio a Piazza del Popolo dove è previsto un “flash mod” (anche se noi lo definiamo smart mob, come Howard Rheingold che coniò il termine nel 2003, ne trattammo qui). Un incipit. “Viviamo in un mondo in cui la disumanizzazione sta crescendo, e nemmeno le Nazioni Unite sono più un riferimento nella risoluzione dei conflitti internazionali. Un mondo devastato da numerose guerre, in cui lo scontro tra le potenze dominanti ed emergenti colpisce prima di tutto le popolazioni civili. Un mondo con milioni di migranti, rifugiati e sfollati ambientali costretti ad attraversare confini permeati di ingiustizia e morte, e in cui le guerre e i massacri trovano giustificazione in dispute per risorse sempre più limitate. Un mondo in cui la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi compromette, persino nei paesi sviluppati, ogni speranza di realizzare una società basata sul benessere per tutti. E’ un mondo in cui la giustificazione della violenza, in nome della “sicurezza”, porta alla crescita di scontri bellici di proporzioni incontrollabili.”

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