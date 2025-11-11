Paola Muraro prima donna ad essere eletta presidente dell’ Ordine degli agronomi

Roma ha una nuova guida nel mondo dell’agronomia e della forestazione: Paola Muraro, già assessora all’ambiente e ai rifiuti durante l’amministrazione Raggi, è stata eletta presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Laureata in scienze agrarie all’Università di Bologna, esperta ambientale e membro del comitato scientifico di Ecomondo, Muraro è un punto di riferimento in Europa per la transizione energetica e l’economia circolare.

La sua elezione segna un chiaro segnale di rinnovamento e apertura all’innovazione all’interno di un Ordine storico e di grande importanza per il territorio.

“Lo slogan scelto per questa elezione è ‘In azione per il futuro’ – ha spiegato Muraro – perché vogliamo rafforzare la figura dell’Agronomo e del Forestale nel mondo professionale e istituzionale, valorizzandone le competenze in un contesto sempre più innovativo e sostenibile”.

Con lei, a guidare l’Ordine per il quadriennio 2025-2029, un Consiglio giovane e inclusivo composto da Gianpaolo Colletta (vicepresidente), Teresa Ibele, Francesco Albertini, Francesca Riguzzi, Camilla Petrucci, Enrico Fravili, Marina Pezza, Luigi Valente, Lorenzo Trincone e Simone Zeca.

Paola Muraro ha sottolineato l’importanza di riconoscere il ruolo centrale degli agronomi e dei forestali nella “rivoluzione verde”, sottolineando come sovranità alimentare e sicurezza nazionale siano strettamente legate.

“I nostri obiettivi – ha aggiunto – sono costruire un Ordine moderno, presente e utile agli iscritti, capace di affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del nostro tempo”.

Tra i primissimi a congratularsi con la neo presidente, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, che ha evidenziato come l’esperienza di Muraro nel campo della sostenibilità rappresenti un valore aggiunto per l’intero comparto.

Anche l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi ha espresso il suo apprezzamento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Ordine e amministrazione per la cura del verde e la valorizzazione del capitale naturale della città.

