Partita del cuore a Giardinetti

Domenica 26 settembre, dalle ore 17.30, presso il Centro sportivo A.S.D. ” Giardinetti ” in Via Ruderi di Torrenova 2 a Roma, la Nazionale Italiana Poeti e la selezione Ares 118 giocheranno per una raccolta fondi a favore dell’Associazione Hermes, una preziosa realtà che si occupa di assistere e rappresentare le necessità di persone afflitte da disabilità.

Saranno presenti il mitico Dado e la cantante Daniela Ciampitti.

Ingresso gratuito