Paura al Todis di Monteverde: divampa principio d’incendio, evacuati clienti e dipendenti

Momenti di paura al supermercato Todis di via Federico Ozanam a Monteverde, dove intorno alle 16:30 di oggi Venerdì 31 Maggio 2024, si è sviluppato un principio d’incendio da uno dei frigoriferi del locale commerciale. Il fumo ha invaso i locali, richiedendo l’evacuazione di clienti e dipendenti presenti.

Sono intervenuti sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Monteverde, che hanno fatto uscire a scopo precauzionale una ventina di persone.

I vigili del fuoco, giunti poco dopo, hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il supermercato.

Il tratto di via Ozanam compreso fra via Tedeschi e circonvallazione Gianicolense è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati. L’incendio ha destato grande apprensione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

