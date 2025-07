Paura sul GRA: uomo cammina a piedi nudi in stato allucinatorio

Momenti di forte apprensione oggi pomeriggio, intorno alle 15:00, sul Grande Raccordo Anulare: un uomo di circa 40 anni, a piedi nudi e in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato avvistato mentre camminava barcollando lungo la carreggiata interna all’altezza di via di Tor Bella Monaca, rischiando di essere investito e mettendo in serio pericolo la circolazione.

A notarlo una pattuglia dell’unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, che è immediatamente intervenuta per metterlo in sicurezza e allertare i soccorsi sanitari. Poco dopo, è giunta in ausilio anche una volante della Polizia Stradale.

Secondo quanto riferito dagli agenti, l’uomo appariva in stato allucinatorio e in crisi di pianto, sintomi compatibili con l’assunzione di sostanze alteranti. È stato quindi affidato al personale del 118 e trasportato al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti sul suo stato di salute.

Indagini in corso: altri episodi simili sul GRA

L’episodio ha insospettito gli agenti, poiché non sarebbe un caso isolato: secondo le prime informazioni raccolte, negli ultimi tempi sarebbero stati segnalati altri episodi simili di persone in evidente stato di alterazione che camminano a piedi lungo il GRA.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato accertamenti per verificare possibili connessioni tra questi episodi e eventuali reti di spaccio o traffici illeciti legati all’assunzione di sostanze psicoattive in grado di provocare comportamenti pericolosi e devianti

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.