PD Roma. Torquati: “Chiedo certezze su competenze, territori e sostegno al Sindaco”

“Alla nuova segreteria del Pd Roma servono tre grandi linee di orientamento collettivo: primo tra tutti il recupero delle nostre migliori intelligenze – purtroppo isolate e sacrificate in questi anni di cannibalismo correntizio insopportabile – il protagonismo dei territori e dei Municipi con cui progettare insieme lo sviluppo armonico di una Capitale complessa come Roma, e il sostegno pieno all’azione riformista che il Sindaco Roberto Gualtieri ha avviato nella città.

Tre linee di intervento su cui compattare la comunità dei Democratici e delle Democratiche di Roma e costruire la base della nuova classe dirigente. Bene ha fatto Enzo Foschi a sottolineare come il correntismo non sia stato utile al PD di Roma.

Da amministratore locale credo di poter affermare che se abbiamo vinto le Amministrative lo dobbiamo all’autorevolezza delle candidature comunali e municipali che si sono messe in campo, ma anche e soprattutto alla personalità di un Sindaco che studia, approfondisce e decide.

E allora se dobbiamo andare ad un congresso -che sia il più ordinato possibile – dobbiamo farlo con alcune certezze e alcune garanzie.

Le persone: in tanti e in tante hanno preso le distanze dal nostro collettivo; persone preparate che conoscono la “Materia Roma” molto di più di tanti improvvisati: quei compagni e quelle compagne vanno recuperati perché sono la classe dirigente che serve anche alla formazione delle nuove generazioni. Vanno recuperati loro e non il ceto politico.

I Municipi e i territori: non basta dire decentramento. Ci vuole un Partito che sappia dialogare con Regione e Governo per avere certezza di fondi, investimenti e riforme. Siamo l’unica Capitale europea a non godere di extra fondi dedicati e siamo spesso una Capitale che si muove lenta, sfiancata da una burocrazia folle, e che impedisce il fiorire e lo svilupparsi di libere e legittime identità territoriali e municipali. Questa tendenza va invertita. Con forza. Con autorevolezza. Con unità.

Infine il Sindaco: il PD di Roma deve essere il suo primo e leale alleato. Abbiamo una comunità di iscritti, simpatizzanti ed elettori che è stanca di distinguo personali, di piccole e arcaiche battagliucce di bottega. La nostra gente chiede di cambiare Roma ed è questa responsabilità che il Pd Roma deve assumersi, proprio come Roberto Gualtieri e tanti di noi abbiamo fatto candidandoci al servizio della città.

Se ci sono queste condizioni e mettiamo in campo la vera competenza per la segreteria del Pd Roma vinciamo tutti. Ringrazio chi in queste settimane mi ha chiamato e incoraggiato, ma il tema, come ho sempre detto, non è il nome del Segretario o della Segretaria, ma i contenuti, il lavoro e il percorso.

Spero di poter aiutare il mio Partito a diventare migliore di quello che si vede anche dall’esterno; un’immagine che inevitabilmente danneggia tutti. Una condizione raggiunta a causa di un certo ceto politico che, a dispetto dei tanti militanti, amministratori e nuovi iscritti, in questi anni non ha fatto altro che contribuire a danneggiare il lavoro generoso e silenzioso di tante e tanti. Che questo Congresso sia di discussione e non di conta delle tessere, che non sia una manifestazione di forza muscolare ma di impegno intellettuale”.

Così in una nota il Presidente Daniele Torquati, Presidente del Municipio XV