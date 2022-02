Pedalata di Carnevale a Colli Aniene il 27 febbraio

L’Associazione “I nostri figli al centro della Squola” promuove la “Pedalata di Carnevale” sull’anello ciclo-pedonale di Colli Aniene che si svolgerà il prossimo 27 febbraio alle 10,00 con partenza dal parco Tozzetti.

L’iniziativa nasce con il fine di sensibilizzare i giovanissimi all’uso della bicicletta per raggiungere le loro scuole e intende sensibilizzare cittadini e istituzioni ad una mobilità sostenibile nel nostro territorio e nei singoli quartieri.

Inoltre l’ Associazione “I nostri figli al centro della Squola” ha aderito al movimento BIKE TO SCHOOL e segue attentamente la tematica poiché il nostro quartiere ha sotto questo aspetto una grandissima potenzialità.

Invece, la proposta dell’anello ciclo-pedonale, nasce da un’iniziativa del CdQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, che sarebbe facilmente concretizzabile, ed è stata formalmente protocollata il 23 novembre e consegnata al Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, ed indirizzata anche alla Giunta e Consiglio Municipale.

In breve, si vorrebbe creare una rete basata su un anello che percorre le quattro strade principali del quartiere, intersecato dalla grande arteria di viale Togliatti lungo la quale passerà il GRAB Grande Raccordo Anulare delle Biciclette. Questo anello intersecherà varie diramazioni passanti per aree verdi o per vie scarsamente frequentate dai veicoli a motore. In questo modo si potranno raggiungere a partire da ogni residenza i luoghi di maggiore frequentazione (scuole, palestre, supermercati, etc.) evitando il più possibile il traffico veicolare.

La rete ciclopedonale deve avere caratteristiche di sicurezza tali da consentire l’accesso in piena tranquillità a minori e persone diversamente abili.

Ci sono certamente dei problemi da superare ma il progetto sembra interessante e realizzabile con costi limitati. Per questo l’Associazione Vivere a Colli Aniene sosterrà attivamente sia il progetto dell’anello ciclo-pedonale che la pedalata di Carnevale.